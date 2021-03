Freies Spiel der Kräfte: Verunsicherung steigt

Gerecht-GR fordert Rücktritt

Gerecht-GR Gerald Depaoli, derzeit in häuslicher Quarantäne, warnt: „Eine Finanzabteilung ohne Finanzdirektoren gab es noch nie! Wichtige Entscheidungen der Finanzabteilung sind vermutlich auf Monate hinweg blockiert. BM Willi hat die Stadt in eine äußerst prekäre Lage gebracht. Dem Rücktritt von Müller muss nun der Rücktritt von BM Willi folgen.“ Den Neuwahlantrag hat er für diese Sitzung noch nicht eingebracht. Eine Mehrheit ist dafür auch nicht in Sicht.