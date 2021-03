Blauer Vize: Willi sieht „Bruch der Koalition“

Wenn Ihr Abwahl-Antrag im Gemeinderat am Donnerstag scheitert, dürften Sie theoretisch nicht mehr krank werden oder in den Urlaub fahren, weil sonst ein blauer Stadtchef in der Landeshauptstadt regiert.

Das ist richtig und mit ein Grund, warum ich die Wahl eines blauen Vizes verhindern wollte. Ich bin der direkt gewählte Bürgermeister Innsbrucks und ein Stellvertreter der FPÖ ist nicht in meinem Sinne.