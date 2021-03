Schnelltests sind im Gasteinertal sehr gefragt

Auch wenn sich der Ansturm hier in Grenzen hielt, ist bei den Schnelltests umso mehr Trubel. „Wir sind ziemlich überfüllt. Es kommt jetzt vor, dass wir die Leute an die Teststation im Kongresshaus weiterverweisen müssen“, sagt eine Mitarbeiterin aus der Kurapotheke Bad Hofgastein. An der Teststation im Bad Gasteiner Kongresshaus gibt es genug Kapazitäten – auch wenn der Andrang im Moment recht groß ist. Mehr als tausend Tests werden hier im Moment täglich gemacht. Man rechne aber damit, dass sich der anfängliche Ansturm rasch wieder legen wird, hieß es vom Roten Kreuz Salzburg.