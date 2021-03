Hofer fordert Aus für AstraZeneca in Österreich

FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer hat am Montag den sofortigen Stopp der Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin in Österreich gefordert. „Genug ist genug! Nachdem jetzt auch in Deutschland, Frankreich und Italien die Verabreichung dieses Impfstoffes ausgesetzt wurde, muss auch in Österreich die Stopptaste gedrückt werden“, so Hofer.