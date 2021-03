Immer mehr Länder stoppen AstraZeneca-Impfungen

Dänemark setzte Impfungen als erstes Land aus

Als erstes Land hatte in der Vorwoche Dänemark das Impfen mit dem Vakzin von AstraZeneca gestoppt. Norwegen, Island, Bulgarien, Irland und am Sonntagabend die Niederlande folgten. In mehreren weiteren Ländern - darunter nach einem Todes- und einem Erkrankungsfall auch in Österreich - wurde eine Charge aussortiert, in Italien und Rumänien eine weitere. Noch am Vormittag hatte es aus Deutschland geheißen, man wolle an AstraZeneca festhalten. Großbritannien nutzt den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns weiter - in dem Inselstaat wurden bisher Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft.