Auch Niederlande setzen AstraZeneca-Impfungen aus

Mehrere Tote in Italien

In der norditalienischen Stadt Biella ist ein Lehrer nach der AstraZeneca-Verabreichung gestorben. Die Region Piemont setzte am Sonntag vorübergehend Impfungen aus, am Abend wurden sie mit anderen (er hatte einen aus der Charge ABV5811 bekommen) Chargen fortgesetzt. Am Freitag hatte die Arzneimittelbehörde Aifa die Verabreichung einer Charge von AstraZeneca gestoppt, nachdem zwei Soldaten und ein Polizist auf Sizilien gestorben war. Ermittelt wird um weitere drei Todesfälle, darunter um den Tod eines stellvertretenden Schulleiters in Bologna.