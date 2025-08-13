Vorteilswelt
Ansage von Eberl:

„Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn …“

Deutsche Bundesliga
13.08.2025 09:37
Max Eberl
Max Eberl

Ansage von Max Eberl! Bayerns Sportvorstand widerspricht der Kritik, der deutsche Rekordmeister habe international an Strahlkraft verloren. „Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn er dafür bereit ist, die aufgerufenen Summen zu zahlen.“

„Wir haben uns natürlich mit verschiedenen Spielern beschäftigt, das ist unsere Aufgabe“, sagte Eberl gegenüber der „Sportbild“. „Ich kann daher aus den Erfahrungen aus diesen Gesprächen sagen: Wer behauptet, der FC Bayern hätte international an Strahlkraft für Topstars verloren, der kennt den Markt nicht. Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn er dafür bereit ist, die aufgerufenen Summen zu zahlen. Das tun wir aber eben nur, wenn wir wie im Fall von Luis Díaz hundertprozentig überzeugt sind.“

Schmadtke empfahl Díaz
Werbung für den Kolumbianer machte übrigens Jörg Schmadtke, 2023 Sportdirektor beim FC Liverpool. Eberl hatte sich bei Schmadtke über Díaz erkundigt – dessen Urteil: „Topverstärkung.“ Für den Flügelspieler überwiesen die Bayern knapp 70 Millionen Euro an Liverpool.

Auch andere Namen wie Nico Williams (Athletic Bilbao) und Jamie Gittens (vom BVB zu Chelsea) waren Thema an der Säbener Straße, sagten aber wohl ab.

Gefährliche Offensive
Trotz mancher Absagen ist Eberl von der Transferarbeit überzeugt: „Wir hatten eine klare Idee von unserer neuen Offensive. Wenn ich mir beispielsweise nun ein Quartett mit Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala und jetzt auch Luis Díaz auf dem Rasen vorstelle, haben wir mit Sicherheit eine der gefährlichsten Angriffsreihen in Europa.“

Schon zuvor hatte Eberl betont, dass der Kader auch ohne Wunschtransfer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart gut aufgestellt sei. „Auf Díaz haben wir klar den Fokus gesetzt. Momentan sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Kader. Wir haben unsere Arbeit erst einmal getan, wir schauen natürlich weiter, was der Markt hergibt. Die Transferperiode geht ja noch bis zum 1. September.“

