Autolenker sah plötzlich Flammen im Rückspiegel

Der 39-jährige Kroate war mit seinem Pkw auf der B186 Ötztalstraße gegen 18.15 Uhr taleinwärts in Richtung Sölden unterwegs, als er im Rückspiegel plötzlich Flammen und eine enorme Rauchentwicklung im Bereich des Fahrzeughecks wahrnahm. Der Lenker hielt sofort am Straßenrand an und konnte sich mit seiner Beifahrerin (59) in Sicherheit bringen.