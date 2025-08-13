Vorteilswelt
Passant mit Blitzidee

Autolenker sah plötzlich Flammen im Rückspiegel

Tirol
13.08.2025 09:19
Dichter Rauch auf der B186 Ötztalstraße.
Dichter Rauch auf der B186 Ötztalstraße.(Bild: ZOOM Tirol)

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend in Sölden im Tiroler Ötztal ab: Ein Autolenker (39) bemerkte beim Blick in den Rückspiegel plötzlich Flammen im Bereich des Fahrzeughecks. Der Mann und dessen Beifahrerin konnten sich in Sicherheit bringen. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer hatte eine „zündende“ Idee.

0 Kommentare

Der 39-jährige Kroate war mit seinem Pkw auf der B186 Ötztalstraße gegen 18.15 Uhr taleinwärts in Richtung Sölden unterwegs, als er im Rückspiegel plötzlich Flammen und eine enorme Rauchentwicklung im Bereich des Fahrzeughecks wahrnahm. Der Lenker hielt sofort am Straßenrand an und konnte sich mit seiner Beifahrerin (59) in Sicherheit bringen.

Zitat Icon

Ein Passant reagierte geistesgegenwärtig und holte bei einem Lebensmittelgeschäft zwei Handfeuerlöscher.

Die Polizei

Brand mit Helfer erfolgreich bekämpft
Ein entgegenkommender Autolenker – ein 39-jähriger Einheimischer – „reagierte geistesgegenwärtig und holte bei einem Lebensmittelgeschäft zwei Handfeuerlöscher“, berichtete die Polizei. Gemeinsam mit dem Kroaten konnte der Helfer daraufhin den Brand bekämpfen und löschen.

Die alarmierte Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch.
Die alarmierte Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch.(Bild: ZOOM Tirol)

Keine Verletzten, Ursache noch unklar
„Die alarmierte Feuerwehr kühlte anschließend noch das Fahrzeug. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ermittlungen dazu sind noch im Gange“, so die Exekutive weiter. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. 

