Kampf ums Team-Comeback: ÖFB-Legionär will zur WM!

Ans Aufgeben habe er aber nie gedacht. „Auch wenn es zum Teil sehr hart für die Psyche war und es Phasen gab, in denen die Fortschritte nicht direkt deutlich zu erkennen waren, habe ich nie mit diesem Gedanken gespielt. Dafür liebe ich den Sport zu sehr und habe noch zu viel vor“, betonte Kalajdzic. Vor allem die Familie, Frau Lorena, die in Wolverhampton ein Restaurant betreibt, und der eineinhalbjährige Sohn Aleksandar, sei ein wichtiger Anker gewesen. „Die beiden waren die größte Motivation für mich, Tag für Tag weiter zu arbeiten und auch die schwierigen Phasen durchzustehen.“