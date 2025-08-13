Wien: Fünfter bewaffneter Tankstellenraub in Folge

In Wien reißt die Serie bewaffneter Tankstellenüberfälle nicht ab. In der Nacht auf Mittwoch schlugen wieder zwei maskierte Männer zu – bereits der fünfte Raub binnen drei Wochen.
Mitten in der Nacht betrat ein schwarz gekleideter, maskierter Mann eine Tankstelle in der Muthgasse, Ecke Gundolsstraße, bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Draußen wartete wieder sein Komplize. Nach der Beute – die Höhe ist noch unklar – flüchtete das Duo. Wieder fehlt jede Spur von den Flüchtigen.
Parallelen zu vorherigen Taten
Die Vorgehensweise gleicht früheren Überfällen in den vergangenen Wochen: Auch bei den Coups am 2. August in Rudolfsheim-Fünfhaus sowie am 25. Juli in Favoriten traten zwei Täter auf, einer übernahm den Raub und der andere stand Schmiere. Daneben gab es noch zwei weitere bewaffnete Einzeltäter-Überfälle am 19. und 23. Juli in Favoriten bzw. Simmering.
Polizei sucht Hinweise
Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird vom Landeskriminalamt Wien derzeit mit Hochdruck geprüft. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 entgegen – auch anonym.
