Wien: Fünfter bewaffneter Tankstellenraub in Folge

Parallelen zu vorherigen Taten

Die Vorgehensweise gleicht früheren Überfällen in den vergangenen Wochen: Auch bei den Coups am 2. August in Rudolfsheim-Fünfhaus sowie am 25. Juli in Favoriten traten zwei Täter auf, einer übernahm den Raub und der andere stand Schmiere. Daneben gab es noch zwei weitere bewaffnete Einzeltäter-Überfälle am 19. und 23. Juli in Favoriten bzw. Simmering.