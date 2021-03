Hagenauer: „Kinder wichtiger als Auto“

Seit Ende 2019 wird die Siedlung in Salzburg-Aigen renoviert und umgebaut. Anstatt der bisher 75 werden es nun 99 Wohnungen. Die Schlüsselübergaben durch die Heimat Österreich sollen noch in diesem Jahr stattfinden. „Es ist ein tolles Projekt und die Sondervergabe soll eine gute Durchmischung garantieren“, sagt Stadträtin Anja Hagenauer. Neben großen Vier- und Fünfzimmer Wohnungen bekommt die Siedlung ein eigenes Mobilitätspaket verpasst. Carsharing, Lastenräder und zwei bis vier überdachte Abstellplätze für Fahrräder pro Wohnung sollen eine Alternative zum Auto bieten. Denn nicht jede Einheit hat auch einen Parkplatz zu Verfügung. 21 werden daher an Mieter vergeben, die keinen Pkw besitzen. „Auch das ist ein Kriterium bei der Vergabe“. Die restlichen 78 Wohnungen können sich jeweils einen Parkplatz mieten. Ein fixe Zuordnung wird es dafür allerdings nicht geben. „Mir ist es wichtiger, dass das Kinderzimmer größer ist als ein Parkplatz oder ein Auto“, so Hagenauer.