Das „Pokern“ um die Verträge ist eröffnet

Doch wie lange wirbelt er noch auf der rechten Seite des GAK? „Ich bin in die Saison gegangen, mit dem Gedanken, dass es meine letzte als Profi ist. So spiele ich derzeit auch“, so der 32-Jährige. „Doch ich bin mit dem Verein in Gesprächen, wie es im Sommer weitergeht und ob ich nicht doch verlängere.“ Eine andere Station als Profi schließt er aus. Gesprochen wird auch bereits mit Trainer Gernot Plassnegger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.