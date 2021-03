„Ziel des Virus ist es, sich zu vermehren“

Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland etwas übervorsichtig ist. Das ist manchmal ein bisschen zu defensiv. Ich fand den Schritt Österreichs, die Geschäfte wieder zu öffnen, richtig. Man muss sich herantasten und versuchen, wieder ins Leben zurückzufinden. Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gesagt, dass nicht in aller Absolutheit gesagt werden kann, dass allein das menschliche Leben Vorrang vor allem anderen hat. Und das ist auch so. Man muss schon sehen, dass das Leben nicht nur das Leben per se bedingt. Denn Schule, Sozialkontakte, Kultur, Sport und Freude gehören dazu. Ich kann nicht auf Dauer alles abschalten. Das wäre sonst ein unerträgliches Leben.