Ärger wegen Strafzettel-Flut in Klagenfurt

Eine Flut von Strafzetteln sorgt derzeit in Klagenfurter Wohngebieten für Aufregung: Kontrolliert werden geparkte Autos und die Restfahrbahnbreite in den Straßen, in denen immer genügend Platz für fließenden Verkehr und Feuerwehr bleiben muss. Von einer Schwerpunktaktion will die Polizei aber nichts wissen.