Drogenkonsum: Klagenfurter tot in Wohnung gefunden

Gegen 8 Uhr früh wurde der 32-jährige Klagenfurter leblos von seiner Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt aufgefunden. Der von der Frau alarmierte Notarzt konnte keinerlei Lebenszeichen mehr feststellen. Die Frau gab bei der Polizei an, dass ihr Freund in der Nacht eine ihr unbekannte Substanz eingenommen habe.