Performance: „Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“

33. Osterfestival auf Juni verschoben

Zermürbend ist für Leiterin des Osterfestivals, Hannah Crepaz, die Tatsache, dass nach einem Jahr der sich immer wiederholenden Schließungen keine Änderung in Sicht ist. Dass es weiterhin an Planungssicherheit fehlt und der Kunst- und Kulturbereich in Österreich ständig vertröstet wird.