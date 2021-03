Auch im Landtag sorgte Campingplatz für Debatten

„Sehr sensibles Gebiet“

Er soll bei den Plänen für 93 Stellplätze, zehn Suiten, zwei Chalets, 24 Zeltplätze, einem Gastronomiegebäude und einen Außenpool die Stopptaste drücken. „Es handelt sich um ein sehr sensibles Gebiet in der Nähe des Schiederweiher und der Polsterlucke am Fuße des Großen Priel“, so Schwarz.