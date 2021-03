Impfstart für Menschen mit Beeinträchtigungen

Nächster Impfschritt in der Bundeshauptstadt: Am Mittwoch ist der Startschuss für die Immunisierung von Menschen mit Beeinträchtigungen gefallen. 5000 Erst-Pikse sind in den nächsten beiden Wochen geplant, in rund 30 Einrichtungen der Behindertenhilfe wurden Impfstraßen errichtet.