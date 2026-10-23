Mit den „Krabbel-Jägern“ im Gemeindebau

Ratten werden nun digital bekämpft

Sobald es draußen kälter wird, weichen Ratten vermehrt in das Innere von Gebäuden aus. Wie die „Krone“ berichtete, ist das gerade in Gemeindebauten ein Problem. Grund dafür sind unter anderem überfüllte Mistcontainer oder illegale Sperrmüllablagerungen. Wird eine Ratte gemeldet, stehen jedoch die Schädlingsbekämpfer von Wiener Wohnen spätestens nach fünf Werktagen vor der Tür. Meist seien sie noch am selben Tag da, sagt Lorand Almasi im Gespräch mit der „Krone“. Sie suchen dann vor Ort das gesamte Umfeld nach Spuren oder Schlupflöchern ab.