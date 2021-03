Vorarlberger Firmen warten auf Entschädigung

In der Theorie würden jenen Firmen, deren Mitarbeiter aufgrund der Pandemie in Quarantäne mussten, eine Entschädigung zustehen. In der Umsetzungspraxis stellt sich Sachlage in Vorarlberg aber etwas verworrener da: Wie Herbert Burtscher, Bezirkshauptmann von Feldkirch, gegenüber der „wirtschaftspresseagentur“ bestätigte, würden Bearbeitung und Auszahlung der Entschädigungen nur sehr schleppend vorangehen, teilweise gäbe es Verzögerungen von bis zu einem Jahr. Mit ein Grund dafür sei, dass die Bezirkshauptmannschaften sich zuerst auf eine österreichweit einheitliche Auslegung der Entschädigungsbedingungen hätten festlegen müssten: „Es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmen in Vorarlberg anders entschädigt wird als in Kärnten.“ Erst Ende 2020 seien alle Fragen geklärt gewesen.