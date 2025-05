Transfer-Kracher: De Bruyne vor Italien-Transfer

Frau auf Haussuche

Laut dem belgischen Sender „HLN“ befindet sich de Bruynes Frau Michele Lacroix bereits auf Haussuche in Süditalien. Eine Region mit emotionaler Verbindung für die beiden, denn 2017 fand dort, in Sorrento an der Küste des Golfs von Neapel, ihre Hochzeit statt.