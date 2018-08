Nikon steigt mit Z-Serie gegen Sony in den Ring

Scharfer OLED-Sucher, Funk via WLAN und Bluetooth

Beide Modelle verfügen über einen sensorbasierten Bildstabilisator und einen hochauflösenden elektronischen OLED-Sucher mit 3,69 Megapixeln Auflösung. Ein neigbarer Monitor mit Touch-Funktion und 3,2 Zoll Diagonale (Auflösung: 2,1 Megapixel) ist ebenso an Bord wie ein Schwarzweiß-Display an der Kameraoberseite, das die wichtigsten Infos einblendet. Z6 und Z7 bieten WLAN und Bluetooth, können Bilder also per Funk auf den Computer übertragen. Großen Wert hat Nikon auf die Videofunktion gelegt und beiden Geräten einen 4K-Videomodus bei 30 Bildern pro Sekunde spendiert. Full-HD wird mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen.