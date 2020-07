Nikon Z5: Vollformat-Systemkamera für Einsteiger

Nikon erweitert seine Produktpalette an Systemkameras mit Vollformatsensor: Die am Dienstag vorgestellte Z5 positioniert sich als Einstiegsmodell unterhalb der bereits existierenden Modelle Z6 und Z7 und richtet sich dem Hersteller nach an alle Enthusiasten, „die die besondere Schönheit der Vollformatfotografie erkunden möchten“.