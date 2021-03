Ab Freitag auch in Matrei und Virgen Ausreisetests

In Matrei und Virgen tritt am Freitag eine Testpflicht beim Verlassen des Gemeindegebietes in Kraft. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Maßnahme dauert bis Dienstag kommender Woche. Selbiges gilt auch - wie berichtet - für die Tiroler Gemeinden Haiming und Roppen (Bezirk Imst).