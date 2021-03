„Sara verzeih mir, dass ich zu spät gekommen bin“

Der schlimmste Tag seines Lebens

Auf den schlimmsten Tag seines Lebens angesprochen, bricht der Steirer zusammen. Er war – alarmiert durch eine andere Schwester – auch am Tatort, hat den Angeklagten noch gesehen. Blutig, mit der Waffe in der Hand, bei dessen Festnahme. Mit seinem Bruder, der dem Tod knapp entronnen war, ist er dann ins Haus gerannt. „Dort lag sie, im Gang. Ich sah nur Blut an der Wand, dachte, sie hat sich den Kopf angeschlagen“, sagte er. Beim Zuhören bricht einem fast das Herz. Denn es war viel schlimmer als ein Cut am Kopf. Sechs Projektile hatten Sara getroffen. Aus der Waffe ihre Ex-Freundes, der über ein Fenster in ihr Haus eingestiegen war. „Wir lieben dich, wir brauchen dich, bleib bei uns“, habe er gerufen und sie gestreichelt. „Bitte geh nicht.“ Doch die Verletzungen waren zu schwer. „Ich hoffe, sie verzeiht mir, dass ich zu spät gekommen bin“, wird der Steirer vor Gericht.