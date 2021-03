Abschiebung droht: Schüler kämpfen für Abdullah

Abdullah kam als 15-Jähriger alleine nach Österreich, erhielt damals relativ rasch subsidiären Schutz. Doch diesen Status hatte er 2019 wieder verloren – die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich gebessert, zudem sei er ja älter, erklärten die Behörden. Selbst bei den Höchstgerichten blitzte er mit Beschwerden ab. Aufgeben möchte sein auf Fremdenrecht spezialisierter Anwalt Wilfried Embacher aber nicht: Man werde noch einmal Bleiberecht beantragen. „Die Grundlage für die Abschiebung ist ein Jahr alt, seitdem hat sich vor allem in Hinblick auf Covid einiges verändert“, so Embacher.