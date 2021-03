Großer Plakatwahn vor der Stichwahl in Hermagor

Mit den Fotos von Leopold Astner und Siegfried Ronacher haben VP und SP die Stadt Hermagor zugepflastert. Für so manchen ist es fast schon zu viel. Doch für die Roten geht’s um viel, denn bei der Stichwahl am Sonntag könnten sie den Bürgermeisterposten verlieren. Die VP hofft auf die Unterstützung von Karl Tillian, der mit seiner Liste die dritte Kraft in Hermagor wurde.