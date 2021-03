Todesunfall im Innviertel gibt Polizei Rätsel auf

Was war passiert?

Josef H. lag auf der Straße vor seinem Haus in Andorf, als er vom Auto einer 27-Jährigen überrollt wurde. Nur wenige Minuten zuvor war er aus dem Wagen einer Bekannten (29) ausgestiegen. Diese fuhr mit zwei weiteren Personen im Auto etwa 150 Meter weiter, um umzudrehen. Als sie zum Haus zurückkam, war das Unglück schon passiert. Warum Josef H. auf der Straße lag, ist für die Polizei noch ein Rätsel. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche an. Alle Beteiligten stehen unter Schock. Der Innviertler lebte alleine in seinem Haus, das zwischen Wiesen und Feldern neben der Enzenkirchner Straße liegt. Laut den Nachbarn sei H. zwar gerne unter Menschen gegangen, richtig viel habe man aber nicht mit ihm zu tun gehabt.