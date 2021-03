„Schulen und Öffis mit UV-Licht desinfizieren“

Markttaugliche Desinfektionslösungen mittels UV-C-LED-Technologie, um effektiv Viren, Bakterien, Keime und Pilze zu eliminieren, bietet unter anderem ein Tiroler Start-up-Unternehmen an. Diese Systeme werden in Tirol bereits zur Virenbekämpfung in Wohn- und Pflegeheimen sowie im Lebensmittelhandel eingesetzt – die „Krone“ berichtete ausführlich.