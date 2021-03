Tempo und „Eiseskälte“ als Kaufbestätigung

Dass die Blackies noch nicht an ihre Herbstform anknüpfen konnten, streitet Schicker nicht ab: „Wir sind noch nicht richtig im Rhythmus, sind noch nicht so effizient - es wurde uns aber auch der ein oder andere Punkt von außen genommen. Ich denke aber, die Form kommt noch. Gegen Austria und Admira müssen wir jetzt Punkte sammeln und für eine gute Ausgangsbasis sorgen, um in der Meisterrunde nicht hinterher zu laufen.“