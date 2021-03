Englische Lehrer singen Take-That-Song für Schüler

Was für eine liebe Idee: Mit einer Lockdown-Version des Take-That-Hits „Back for Good“ begrüßen drei Lehrer in England ihre Schüler nach monatelanger Schließung zurück an der Schule. „Und wir werden zusammen sein, Daumen gedrückt, diesmal für immer. Wir werden kämpfen, und wir werden für immer in unserer Hoffnung vereint sein, wir werden nie wieder im Lockdown sein“, singen die Leiter der King‘s School in Rochester, rund 50 Kilometer südöstlich von London.