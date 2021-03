Zweieinhalb Jahre Haft nach heftigem Corona-Streit

Der Mühlviertler (74) hatte im April 2020 an der Supermarktkasse in Ried den fehlenden Sicherheitsabstand eingemahnt. Am Parkplatz kam es zu der tätlichen Auseinandersetzung. Der nun angeklagte 30-jährige Innviertler soll den Pensionisten niedergestoßen und mit Tritten verletzt haben. Das Opfer erlitt einen schweren Trümmerbruch des Unterarms.