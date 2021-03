Linzer (23) von Auto 60 Meter weit mitgeschleift

Ein 23-Jähriger aus Linz hielt am 4. März gegen 20.30 Uhr im Bereich der Kreuzung der L1390a mit der Adalbert-Stifter-Straße in Pasching ein aus Richtung Traun kommendes Fahrzeug an. Er begab sich zur Beifahrerseite und sprach mit dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker. Laut Angaben von Zeugen beschleunigte der Lenker plötzlich sein Fahrzeug und der 23-Jährige wurde bis über die Kreuzung hinaus über eine Strecke von zirka 60 Metern mitgeschleift. Danach blieb er verletzt auf der Fahrbahn liegen und der Unbekannte setzte seine Fahrt Richtung Leonding fort.