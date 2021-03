Starke Frauen gehen ihre eigenen Wege

Anfang des Jahres hat sie sich dazu entschlossen, Vorarlberg den Rücken zu kehren und in ihre „Herzensheimat“ Valencia (Spanien) auszuwandern. Eine Entscheidung, die nicht jeder so getroffen hätte. „Viele waren beeindruckt, aber ich bin in den vergangenen Jahren bei mir selbst angekommen. Nun brauche ich ein passendes Umfeld - in Spanien fühle ich mich einfach lebendiger als im sicheren Hafen Vorarlberg“, erzählt sie.