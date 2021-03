„Die Vereinsamung ist das größte Problem“

Wir bieten eine ganze Fülle von Veranstaltungen an. Das reicht von Reisen bis zu Weiterbildungsangeboten - so kann man sich etwa sowohl in Sachen Videokonferenzen, aber auch in Computerprogrammen wie Excel schulen lassen. Auch ein Sommer-Aktivprogramm haben wir bereitgestellt: Tennis, Yoga, Wandern, Motorradfahren - ist alles schon organisiert. Allerdings wissen wir noch nicht, wann wir damit starten dürfen.