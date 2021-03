Tirol: Wirtschaftslage zwischen Licht und Schatten

Tourismus trifft es hart

Am schlimmsten hat es den Tourismus getroffen: für 86 Prozent ist die wirtschaftliche Lage schlecht. Ein Plus verzeichnen das Gewerbe, die Bauwirtschaft und die Industrie. Die Einreisebeschränkungen Richtung Deutschland und Italien tragen ebenso dazu bei, dass die Lage weiterhin angespannt bleibt. Hier hofft Walser auf eine bessere Gesprächsbasis mit den Nachbarn in der Zukunft.