„Brüssel gibt derzeit extrem schlechtes Bild ab“

Die Einschränkungen an Tirols Grenzen zu Deutschland und Italien machen den heimischen Unternehmen zu schaffen. Für Vertreter der Tiroler Wirtschaftskammer war dies am Freitag einmal mehr Anlass, Kritik an Deutschland und der EU zu üben. Brüssel gebe ein „extrem schlechtes Bild ab“, sagte Gregor Leitner, Leiter der Außenwirtschaft. Er sah die Schuld aber bei allen Staaten: „Wir haben alle versagt“. Präsident Christoph Walser will die Beziehung zu Deutschland verbessern.