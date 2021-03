Ex-Weltmeister gibt Lukas Tipps fürs Weltcupdebüt

Um kurz nach 2 Uhr am Samstagmorgen kam Lukas Feurstein von seinem höchsterfolgreichen „Beutezug“ bei der Juniorenweltmeisterschaft in Bansko (Bul) zurück in seine Mellauer Heimat. Im Gepäck, Riesentorlauf-Gold und Super-G-Silber. Jetzt heißt es für den 19-Jährigen einmal kurz durschnaufen, ehe es in die letzte Saisonphase geht. In der auch sein Weltcupdebüt in Lenzerheide (Sz) ansteht. Um dafür auf und abseits der Piste perfekt gerüstet zu sein, bekommt der Bregenzerwälder prominente Unterstützung.