Tödlicher Unfall mit Betonierbühne

Die beiden Mitarbeiter einer Baufirma hatten an einem Rohbau in acht Metern Höhe gegen 9.20 Uhr eine Betonierbühne angebracht. Dafür wurden zuvor als Halterung Sperranker in eine Betondecke einbetoniert. Per Kran wurde das Bühnenelement in der Folge dort eingehängt. Die Arbeiter hielten sich auf dieser Betonierbühne auf, um daneben eine weitere anzubringen, als die Sperranker ausrissen. Die beiden Arbeiter stürzten in der Folge auf dem Element in die Tiefe. Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die auf der Baustellen anwesenden Kollegen der Männer mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.