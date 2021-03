Stadt Salzburg: Unterstützung für Gastgärten

„Wenn Wirte mehr Platz für ihre Gastgärten brauchen, bin ich für eine Erweiterung offen, so lange diese nicht zu Behinderungen für die Fußgänger oder der Feuerwehr führen. Dann spricht auch nichts dagegen“, sagt der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Außerdem will er keine Gebühren einheben und die Gastronomen auf diese Weise unterstützen. Wie der Bedarf dann tatsächlich sein wird, ist noch nicht so abschätzbar. Preuner spricht davon, dass viele Wirte in der Innenstadt schon jetzt großzügig Platz im Freien hätten.