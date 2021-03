„Call of Duty“-Kauf kostet Flüchtigen die Freiheit

Der Kauf eines Computerspiels hat einen flüchtigen Kriminellen in England die Freiheit gekostet. Polizisten fiel der Mann auf, weil er trotz Ausgangsbeschränkungen mit einem Freund in der Innenstadt von Birmingham unterwegs war. „Ich will mir das neue ‘Call of Duty‘ kaufen, weil ich nicht immer nur herumhocken will im Lockdown“, sagte der zweite Mann, wie auf einem Polizeivideo zu hören ist.