Britische Kartellwächter nehmen Apple ins Visier

Bei vielen Entwicklern sorgt das zunehmend für Unmut. Prominentestes Beispiel: Epic. Der „Fortnite“-Entwickler will digitale Artikel auf den Smartphones in Eigenregie verkaufen und ist deswegen mit Apple in gegenseitige Klagen verwickelt. Auch eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission in Brüssel wurde inzwischen eingereicht.