Epic Games trägt Streit mit Apple nach Europa

Epic Games eröffnet in seinem festgefahrenen Streit mit Apple um Abgaben in dessen App Store eine neue Front in der Europäischen Union. Der Entwickler des populären Online-Spiels „Fortnite“ reichte am Mittwoch eine Kartellbeschwerde bei der EU-Kommission in Brüssel ein. Apple nutze die Kontrolle über das iOS-Betriebssystem seiner iPhones, um sich selbst zu bevorteilen und gleichzeitig Wettbewerber zu blockieren, argumentierte Epic. Der iPhone-Konzern verteidigte sein Vorgehen.