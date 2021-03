Bürgermeister: Hans und Franz weit vor den Frauen

Der alljährliche Frauentag am 8. März bringt in der politischen Debatte verlässlich eines mit: Ernüchterung. So auch bei der Präsentation des Städtebundes über den Frauenanteil an den Spitzen der Gemeinden. Das Ergebnis: Nur rund neun Prozent der Bürgermeister sind Frauen. Die Zahlen, so der Städtebund, „zeigen großen Aufholbedarf“.