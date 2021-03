Ein Jahr Corona: Jubiläum, das keiner feiern will

Hamsterkäufe und Scherze über Virus

Mit der Ankündigung des Lockdowns starteten auch in OÖ die Hamsterkäufe: Klopapier wurde zur Mangelware. Was wiederum Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger erstaunte: „Nicht das Hamstern an sich, aber dass Toilettenpapier so begehrt war, hat mich gewundert.“ Am 11. März hieß es bei einem „Krone“-Lokalaugenschein in der Linzer Innenstadt von Passanten: „Ignorieren tut’s niemand mehr, ganz ernst nehmen die unsichtbare Gefahr trotzdem noch nicht alle.“ Schon damals war die Angst bereits spürbar, die Scherze saßen trotzdem bei den meisten Oberösterreichern noch recht locker auf den Lippen.