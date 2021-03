Land fordert Tempo bei Internet-Ausbau

All das wird Landesrat Danninger heute beim Gipfeltreffen mit Ministerin Köstinger ansprechen: „Aktuell gibt es nämlich keine Bundesförderung in Sachen Breitband-Ausbau.“ Diese sei aber dringend erforderlich, um auch entlegene Regionen an die Technologien des 21. Jahrhunderts anzuschließen: „Das neue Förderprogramm soll daher nicht erst im Herbst, sondern im Frühjahr in Kraft treten“, fordert Danninger.