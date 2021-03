Trend zu Urlaub in abgelegenen Unterkünften

Das „Almdorf Seinerzeit“ in den Nockbergen, das „Franzerl“ am Weißensee oder das „Landgut Moserhof“ in Penk sind nur einige der 27 Kärntner Chaletangebote, die das neue Tourismusportal chaletdorf.info auflistet und buchbar macht. In Mitteleuropa gibt es aktuell etwas mehr als 300 Angebote - und die Nachfrage steigt stetig.