Die Briten-Mutation ist schon längst dominant

Immer mehr Schulbänke bleiben in Oberösterreich leer! In einer Volksschule Enns sind zwei Klassen in Quarantäne, auch in drei weiteren Schulen im Bezirk Linz-Land müssen Kinder zu Hause bleiben. Die Mutationen nehmen zu. Das Briten-Virus wird dominant. Zudem gibt es neunmal Verdacht auf die Südafrika-Variante.