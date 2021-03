Jugend musiziert: Phantom der Oper im Internet

Der Spittaler Musikschuldirektor Hans Brunner ist begeistert: „Wirklich Hut ab, denn das so hinzubekommen, ist nicht einfach.“ Die entstandenen Einzelvideos, die von einer Profifirma zum Orchesterwerk zusammengefügt worden sind, zeigen, was die Musikschüler selbst in so schwierigen Zeiten leisten.