Corona-Hotspot Wiener Neustadt droht die „Sperre“!

Neuer Tag, selbes Bild: Mit einem Inzidenzwert von 458,3 bleibt das Infektionsgeschehen in Wiener Neustadt weiter deutlich zu hoch. Bis zum 15. März bleibt der Allzeit Getreuen noch Zeit, den Inzidenzwert wieder unter 400 zu senken, sonst drohen drakonische Maßnahmen wie verpflichtende Ausreistests beim Verlassen der zweitgrößten Stadt. „Nach unseren Informationen stehen die Maßnahmen noch nicht final fest“, heißt es aus dem Rathaus. Darauf ankommen lassen will man es aber dennoch nicht. Durch Drive-in-Tests an den Stadteinfahrten, Checks in den Schulen und verschärfte Polizeikontrollen sowie die Vorbereitung einer Impfstraße hofft man, den Trend umkehren zu können.